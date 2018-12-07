خبير أمني يحذر من تطبيقات الفيس بوك: "غير آمنة" (فيديو)

حذر اللواء محمود الرشيدي مساعد وزير الداخلية للمعلومات سابًقا، من الدخول على المواقع الإباحية أو الإرهابية أو فتح إيميل مجهول المصدر؛ لأنهم يستطيعون اختراق الخصوصية من خلال فيروسات.



وأضاف "الرشيدي"، خلال حواره مع الإعلامي مصطفى بكري، ببرنامج "حقائق وأسرار" عبر فضائية "صدى البلد"، مساء الخميس، أن هناك برامج على "الفيس بوك" تطلب تاريخ الميلاد أو الصورة لتوضح شكلك بعد 10 أعوام مثلًا أو شبيه لك من نجوم السينما أو ستتزوج من في المستقبل، منوهًا أن تلك البرامج تتضمن فيروسات تدخل على جهاز الموبيل أو الحاسب الآلي يستطيعون من خلالها فتح الكاميرا ليصورك أو تسجيل المكالمات.



كما أكد مساعد وزير الداخلية للمعلومات سابًقا على ضرورة توافر برامج لحماية الحسابات الشخصية من الاختراق.

