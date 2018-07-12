البرلمان العربي يشارك في اجتماع الجمعية البرلمانية للبحر المتوسط فى بلغراد





قال المكتب الإعلامي للبرلمان العربي بالقاهرة، إن الدكتور عبد الله المنيف ممثلا لرئيس البرلمان شارك في الاجتماع البرلماني رفيع المستوى الذي نظمته الجمعية البرلمانية للبحر الأبيض المتوسط بالتعاون مع منظمة التجارة العالمية.





ويعقد البرلمان حول تيسير التجارة والاستثمار في غرب البلقان، ومنطقة البحر الأبيض المتوسط، في بلغراد بجمهورية صربيا.





وأفاد البرلمان العربي فى بيان صحفي حصلت "سبوتنيك" على نسخة منه اليوم الخميس، 12 يوليو / تموز 2018، أن الدكتور عبدالله المنيف عرض خلال الاجتماع رؤية البرلمان العربي تجاه القضايا المطروحة على أجندة الاجتماع الذي يستمر على مدى يومين.





وأضاف البرلمان أن هذه المشاركة تأتى فى إطار تفعيل علاقات التعاون والتنسيق القائمة بين البرلمان العربي والجمعية البرلمانية للبحر المتوسط، خدمة لمصالح وتطلعات شعوب المنطقتين.



