بورش تطلق شبكتها لشحن السيارات الكهربائية (فيديو)

أصبحت بورش جاهزة تعدة الآن لتقديم خدمة شحن السيارات الكهربائية لجميع عملائها ملاك السيارات الهجينة والكهربائية.





أسمت بورش خدمتها الجديدة خدمات بورش للشحن, والتي تمكن عملاء بورش من استخدام هوية وتطبيق خاص بالخدمة يمكن الوصول إلى شبكة واسعة من محطات الشحن التابعة لبورش أو لأطراف ثالثة، ويمكن الاستفادة من الخدمة لسيارات بورش أو لسيارات أخرى.





ستأتي بورش Charging Service بميزة الفوترة الشهرية التي تمكن العملاء من الدفع مرة واحدة في الشهر بدلاً من الدفع مع كل عملية شحن، وقد أكدت بورش أن تكلفة شبكتها ستكون اعتمادية مع تكاليف شحن ميسورة.



