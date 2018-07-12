قرارات إماراتية جديدة بشأن الحج والعمرة





أصدر محمد بن راشد آل مكتوم، حاكم دبي، ونائب رئيس الدولة الإماراتي، قرارات جديدة بشأن الحج والعمرة.





ويحظر قرار بن راشد "على أي شخص طبيعي أو اعتباري مزاولة المقاولة وتنظيم حج البدل أو الإعلان عنه، إلا بعد الحصول على ترخيص من الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف".





ويمنع القرار تلقي طلبات الحج والعمرة وجمع التبرعات للحج والعمرة بغير ترخيص.

ونص القرار على إنشاء لجنة جديدة تتولى البت في طلب الحصول على ترخيص مزاولة نشاط مقاولة الحج والعمرة.





وتختص الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف بتحديد عدد الحجاج المسجلين في الحملات وتوزيع النسب عليهم.





ونص قرار محمد بن راشد على تشكيل لجنة التدقيق على عقود الخدمات، وتشكيل مكتب شؤون الحجاج واختصاصاته.



