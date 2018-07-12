Outlook على iOS يحصل على ميزة جديدة خاصة بكورتانا

خلال الأسابيع القليلة الماضية قامت مايكروسوفت باختبار ميزة صغيرة ولكنها مفيدة من على تطبيقها آوتلوك "Outlook" في نظام iOS، في نهاية المطاف الميزة هذه متاحة الآن وبشكل رسمي لجميع مستخدمي النظام المذكور، حيث ستساعد المستخدمين من الوصول في الوقت المناسب لحدثهم المُقبل، مع الإشارة أنها تتطلب بعض الاعداد قبل استخدامها.





فيما يخص الميزة أطلق عليها اسم “Time to Leave”، والتي من خلالها يتم المدّ بإشعار للمستخدم عندنا يحين وقت المغادرة لحدثهم التالي، وطبعًا طالما أن التطبيق له حق الوصول بالدخول إلى الموقع فالميزة ستعمل دون أي مشاكل، علاوةً على ذلك لن تعمل هذه الميزة الجديدة إلا على حسابات البريد الإلكتروني لخادم Exchange بدون دعم حساب iCloud، على الرغم من أن ذلك غير واضح بعض الشيء في الوقت الحالي.



