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عاجل.. الأهرام سبورت يضم نجم منتخب مصر

الخميس 12/يوليه/2018 - 07:15 م
عاجل.. الأهرام سبورت يضم نجم منتخب مصر
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علي نبوي
 

أعلن نادي لوس أنجلوس الأمريكي انتقال عمر جابر لاعب الفريق إلى صفوف نادي بيراميدز إف سي.


ونشر النادي على موقعه الرسمي بشكلة الإنترنت في بيان له "يعلن نادي لوس أنجلوس انتقال مدافعه عمر جابر إلى صفوف بيراميدز إف سي الذي ينافس في الدوري المصري بعدما فعل النادي بند الشراء من بازل".


وقال المدير التنفيذي للنادي الأمريكي :"عمر جابر لاب وشخص عظيم، النادي حقق رغبة اللاعب بالعودة إلى مصر لظروف أسرية جنى أموالا جيدة من رواء الصفقة، نتمنى له التوفيق في الخطوة التالية من مسيرته".


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