عاجل.. الأهرام سبورت يضم نجم منتخب مصر

أعلن نادي لوس أنجلوس الأمريكي انتقال عمر جابر لاعب الفريق إلى صفوف نادي بيراميدز إف سي.





ونشر النادي على موقعه الرسمي بشكلة الإنترنت في بيان له "يعلن نادي لوس أنجلوس انتقال مدافعه عمر جابر إلى صفوف بيراميدز إف سي الذي ينافس في الدوري المصري بعدما فعل النادي بند الشراء من بازل".



