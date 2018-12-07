رئيس الوزراء يبحث مع سفير السعودية بالقاهرة العلاقات المتميزة بين البلدين





استقبل رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي اليوم الخميس، السفير أسامة نقلي سفير خادم الحرمين الشريفين لدى مصر ومندوب المملكة الدائم لدى جامعة الدول العربية.





قدم السفير "نقلي"، لرئيس الوزراء تحيات قيادة المملكة العربية السعودية، والتهنئة لتوليه رئاسة مجلس الوزراء، حيث ناقشا خلال اللقاء، العلاقات المتميزة بين البلدين والاتفاقيات المبرمة بينهما في كافة المجالات.



