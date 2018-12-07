طارق حامد يكشف سبب غيابه عن حضور اجتماع مرتضي.. ويؤكد :"مسرحية"

أوضح طارق حامد لاعب لاعب وسط نادي الزمالك، سبب غيابه عن حضور الاجتماع الذي كان مقرر عقده يوم أمس الأربعاء مع إدارة النادي لحسم مصيره.

وكتب اللاعب على صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام :

"كل التقدير والاحترام لجماهير وإدارة وكيان نادي الزمالك لكن من حق الجميع المعرفة ولهذا أردت توضيح سبب عدم حضوري الاجتماع مع الإدارة أمس الأربعاء".









وواصل "حضرت إلى نادي الزمالك كما طلب مني لإنهاء الأزمة ولم أخش شيئا فلست هاربا كما قيل أو أحاول التجمل، والجميع شاهد ماذا حدث بكل شفايفة كما اعتدمونني صريحا. اتفقنا على الاجتماع مساء من أجل إنهاء الأزمة لكني تلقيت اتصالا من مقربين من أعضاء مجلس الإدارة يطالبونني بعدم الحضور إلى الاجتماع لأن حضوري سيزيد الأزمة ولن نصل إلى حل بداعي أن قرار بيعي قد اتخذ بالفعل في وقت سابق ولا رجعة فيه".









واستمر "مهما كان المقابل المادي الذي سأطلبه لن يتوافق مع ما ستعرضه إدارة النادي لإظهاري أنني من أرغب في الرحيل فرفضت أن أكون جزءا من هذه المسرحية احتراما لنفسي. لن أخدع الجمهور بكلام معسول لكن الأمور باتت صعبة".



