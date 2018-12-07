"جهاز المشروعات" يمول منافذ تجارة زيوت السيارات بالتعاون مع "كارجاس"

قام كل من نيفين جامع الرئيس التنفيذى لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر والمهندس هشام الصفتى رئيس مجلس إدارة شركة الغاز الطبيعي للسيارات (كارجاس)، بافتتاح منفذ بيع زيوت السيارات (فيسكو BP) المخصصة للسيارات العاملة بالبنزين والديزل والغاز الطبيعي بتمويل من الجهاز قدره 500 ألف جنيه.

وقالت نيفين جامع فى بيان اليوم، إن هذا المشروع يأتى تفعيلا للعقد الموقع بين جهاز تنمية المشروعات وشركة (كارجاس) بإجمالى 2.5 مليون جنيه لتمويل عدد 10 مشروعات منافذ لبيع زيوت السيارات فيسكو BP للسيارات العاملة بالبنزين والديزل والغاز الطبيعى فى مختلف محافظات الجمهورية وذلك بالتكامل مع المشروع القومى لتحويل السيارات للعمل بالوقود المزدوج غاز طبيعي بنزين.

وأضافت أن تلك المشروعات يتم تنفيذها فى إطار مبادرة "نحو الغاز الطبيعى" والذى يستهدف تمويلها الجهاز بـ 100 مليون جنيه بهدف تحويل 10 آلاف سيارة للعمل بالغاز الطبيعى وفتح 50 منفذ لتجارة الزيوت، حيث تم تمويل عدد 40 مشروع تجارة زيوت بقيمة 12.5 مليون جنيه بما يتيح فرص عمل عديدة ومتنوعة للشباب.

وأشارت إلى أن مشاركة الجهاز فى مشروع تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعى، تؤكد اهتمامه بالمشروعات الاستراتيجية ذات البعد الاقتصادى والاجتماعي والبيئى والتى تهدف إلى تقليل التلوث والمحافظة على البيئة وأيضا لما لها من مردود اقتصادى كبير على الدولة من خلال تقليل الدعم على المنتجات البترولية وعلى أصحاب السيارات من خلال التوفير فى فرق سعر الغاز عن البنزين وإتاحة فرص عمل فى مجال المواصلات.

من جانبه، أكد المهندس هشام الصفتى أن مشروع تجارة زيوت السيارات فيسكو BP والذى يتكامل مع مشروع تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعى المنفذ مع الجهاز حيث يعتبر مشروع قومى، يساهم بفاعلية فى تنفيذ خطة تعميم استخدام الغاز الطبيعى كوقود آمن ونظيف واقتصادى والذى من شأنه دفع عجلة التنمية الاقتصادية وتوفير الدعم المدفوع لأنواع الوقود السائل.

وتقوم شركة (كارجاس) التابعة لوزارة البترول بدور الجهة المنفذة وهى المسئولة عن تلقى ودراسة الطلبات المقدمة من السادة الراغبين بالعمل فى مجال تجارة زيوت السيارات طبقاً لآليات الإقراض المعتمدة.