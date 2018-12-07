اليوم السابع نتيجة الثانوية العامة 2018 بالاسم ورقم الجلوس اليوم رابط موقع اليوم السابع

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رابط نتيجة الثانوية العامة 2018 برقم الجلوس والاسم على تفاصيل المجموع ودرجات المواد، وذلك بعد اعتمادها اليوم من قبل الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى لإعلان أوائل الثانوية العامة 2018، تمهيدا لإعلان نتيجة الثانوية العامة 2018 بشكل رسمى غد الخميس وعقد مؤتمر صحفى لإعلان أسماء الطلبة الأوائل، ومن بينهم 16 طالبا فى شعبة العلمى علوم، و17 طالبا فى شعبة العلمى رياضة و17 طالبا فى الشعبة الأدبية، إضافة إلى طالب من أوائل من مدارس المتفوقين فى العلوم والتكنولوجيا وطالبين دمج، وطالب من مدارس المكفوفين.