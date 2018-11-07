الداخلية تنفذ القصاص في مطلق النار على مطلقته بجدة





نفّذت وزارة الداخلية، اليوم الأربعاء، حكم القتل قصاصًا بمواطن أقدم على قتل مطلقته بإطلاق النار عليها مما أدَّى إلى وفاتها، بسبب خلاف بينهما في جدة.





وقالت الوزارة، في بيان لها: "قال الله تعالى ( يَا أيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى) الآية، وقال تعالى (وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُوْلِي الأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ).





أقدم محمد بن جمعان بن علي الزهراني- سعودي الجنسية- على قتل مطلقته سماح بنت حسين بن مسعود الزهراني، وذلك بإطلاق النار عليها مما أدَّى إلى وفاتها بسبب خلاف بينهما.





تمكنت سلطات الأمن، من القبض على الجاني المذكور، وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بارتكاب جريمته، وبإحالته إلى المحكمة الجزائية صدر بحقّه صك يقضي بثبوت ما نُسب إليه والحكم عليه بالقتل قصاصًا، وأيد الحكم من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرّر شرعًا وأيد من مرجعه بحق الجاني المذكور.





وتمّ تنفيذ حكم القتل قصاصًا بالجاني محمد بن جمعان بن علي الزهراني- سعودي الجنسية- اليوم الأربعاء 10/27 / 1439هـ في محافظة جدة بمنطقة مكة المكرمة.



