تداول قائمة بأسماء أوائل الثانوية العامة.. و"التعليم" تكشف حقيقتها

تداول عدد من رواد موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، قائمة شملت عددا من أسماء طلاب أوائل الثانوية العامة هذا العام، والتي من المقرر اعتمادها من قبل وزير التربية والتعليم الدكتور طارق شوقي اليوم الأربعاء، وهي كالتالي:

1 - الأول مكرر علمي علوم "باسم محمد عبد المجلي "409.5 ديروط -أسيوط

2 - الأول مكرر علوم "أسماء رجب حامد" أسيوط

3 - السابع مكرر علمي علوم "يوسف عادل فهيم" ديروط

4 - السابع مكرر علمي علوم "نورهان سنوسي" بني مزار - المنيا

5 - السابع مكرر علمي علوم "ماريو أمجد فؤاد" 409.. مدرسة الشهيد حسين أبو ضيف بطما سوهاج

6 - السابع مكرر علمي علوم "شهاب على إبراهيم " بنين سوهاج

7 - السابع مكرر علوم "ميار عصام حسين" أبو قرقاص المنيا

8 - الثاني علم رياضة "محمد رضا جاد" مغاغة المنيا

9 - الأول مكرر أدبي "رقية ممدوح رشاد" الغردقة البحر الأحمر





ومن جانبها، نفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، صحة ما تم تداوله من أسماء أوائل الثانوية العامة، مؤكدة أن تلك الأسماء غير صحيحة.