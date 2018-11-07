نقيب الصحفيين يصل إلى مكتب النائب العام لحضور جلسة تحقيق 'مكرم محمد'

وصل منذ قليل، نقيب الصحفيين الكاتب الصحفي عبد المحسن سلامة، وحاتم زكريا السكرتير العام لنقابة الصحفيين، وسيد أبو زيد المستشار القانوني للنقابة، لمحكمة التجمع الخامس؛ وذلك لحضور جلسة التحقيق مع الكاتب الصحفي مكرم محمد أحمد رئيس المجلس الأعلى لتنظيم للإعلام، والتي من المقرر أن تبدأ بعد قليل، ليقدم مبرراته لما اتخذه من قرار بحظر النشر في قضية فساد مستشفى سرطان الأطفال ٥٧٣٥٧.









وكان أمر النائب العام المستشار نبيل أحمد صادق، بمثول الكاتب الصحفي مكرم محمد أحمد، أمام نيابة أمن الدولة العليا، بعد قرار بحظر النشر.







