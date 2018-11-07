ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

تعرف على مؤشرات ونسب النجاح في مواد الثانوية العامة قبل إعلان النتيجة

الأربعاء 11/يوليه/2018 - 11:31 ص
تعرف على مؤشرات ونسب النجاح في مواد الثانوية العامة قبل إعلان النتيجة
أرشيفية
طباعة
الفجر
 
أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، انتهائها من تصحيح وتقدير درجات الثانوية العامة تمهيدًا لإعلان نتيجة الثانوية العامة 2018، ومن المقرر إعلان النتيجة غد الخميس.

ونستعرض لكم مؤشرات ونسب النجاح فى المواد الدراسية:

 فى اللغة العربية وصلت نسبة النجاح هذا العام 95,8%.

ـ اللغة الأجنبية الثانية بلغت نسبة النجاح 98.7%.

ـ اللغة الأجنبية الأولى بلغت نسبة النجاح 87.2%.

ـ الفيزياء بلغت نسبة النجاح 80.7%.

ـ التاريخ وصلت نسبة النجاح 77.9%.

ـ الأحياء وصلت نسبة النجاح 89.6%.

ـ الجبر والهندسة الفراغية والتفاضل والتكامل 90.2%.

ـ استاتيكا وديناميكا بلغت نسبة النجاح 90.9%.

ـ فى الجغرافيا بلغت نسبة النجاح 94.6%.

ـ فى الكيمياء بلغت النسبة النجاح هذا العام 75.1%.

ـ فى الجيولوجيا بلغت نسبة النجاح هذا العام 91.5%.

ـ علم النفس والاجتماع  بلغت النسبة المئوية للنجاح 92.1%.

ـ الفلسفة والمنطق وصلت نسبة النجاح هذا العام 90.4%.


لمعرفة نتيجة الثانوية العامة فور ظهورها من هنا
المزيد عن: نتيجه الثانويه العامه 2018 معرفة نتيجة الثانوية العامة الان نتيجة الثانوية العامة الأن نتيجة الثانوية
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
هل تتوقع استقرار الأسعار بعد تولي الحكومة الجديدة؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
نهائيات كأس العالم 2018
كرواتيا
-
x
20:00
-
إنجلترا
الفجر الرياضي
الفجر الفني
Lafemme
العدد الاسبوعى


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
7/11/2018 12:00:02 PM