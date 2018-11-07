تعرف على مؤشرات ونسب النجاح في مواد الثانوية العامة قبل إعلان النتيجة

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، انتهائها من تصحيح وتقدير درجات الثانوية العامة تمهيدًا لإعلان نتيجة الثانوية العامة 2018، ومن المقرر إعلان النتيجة غد الخميس.

ونستعرض لكم مؤشرات ونسب النجاح فى المواد الدراسية:

فى اللغة العربية وصلت نسبة النجاح هذا العام 95,8%.





ـ اللغة الأجنبية الثانية بلغت نسبة النجاح 98.7%.





ـ اللغة الأجنبية الأولى بلغت نسبة النجاح 87.2%.





ـ الفيزياء بلغت نسبة النجاح 80.7%.





ـ التاريخ وصلت نسبة النجاح 77.9%.





ـ الأحياء وصلت نسبة النجاح 89.6%.





ـ الجبر والهندسة الفراغية والتفاضل والتكامل 90.2%.





ـ استاتيكا وديناميكا بلغت نسبة النجاح 90.9%.





ـ فى الجغرافيا بلغت نسبة النجاح 94.6%.





ـ فى الكيمياء بلغت النسبة النجاح هذا العام 75.1%.





ـ فى الجيولوجيا بلغت نسبة النجاح هذا العام 91.5%.





ـ علم النفس والاجتماع بلغت النسبة المئوية للنجاح 92.1%.





ـ الفلسفة والمنطق وصلت نسبة النجاح هذا العام 90.4%.







