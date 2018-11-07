زينة: أنا سقطت في الثانوية العامة علشان مادة





ووجهت الفنانة زينة، ذات مرة، رسالة لطلاب الثانوية العامة الذين لم يحصلوا على مجموع عالي، تطالبهم فيها بعدم الاستسلام، حيث قالت: "أنا سقطت فيي الثانوية العامة على مادة بس ذاكرت وجبت بعدها 86%".





جدير بالذكر أن وزارة التربية والتعليم ستعتمد نتيجة الثانوية العامة 2018 اليوم الأربعاء، كما سيتم الإعلان عن أسماء الأوائل على أن تعلن النتيجة بشكل رسمى فى مؤتمر صحفى صباح الخميس.



يترقب المصريون نتائج الثانوية العامة، التي سيتم الإعلان عنها خلال ساعات من الآن، وفي ضوء ذلك نرصد أبرز مواقف الفنانين المشاهير مع هذه المعركة التعليمية.