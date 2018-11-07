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المعلم: لا قيمة للبطولة العربية.. ولا انتماء في الكرة المصرية

الأربعاء 11/يوليه/2018 - 10:03 ص
المعلم: لا قيمة للبطولة العربية.. ولا انتماء في الكرة المصرية
حسن شحاتة
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الفجر الرياضي
 

أكد حسن شحاتة، المدير الفني الأسبق لمنتخب مصر، أن الانتماء اختفى من الكرة المصرية في الوقت الحالي وأصبحت الكلمة العليا للاستثمار واللعب لمن يدفع أكثر، لافتًا إلى أن الزمام أفلت من المسئولين والأمور لن تعود لما كانت عليه.

 

وأضاف المعلم في تصريحات لبرنامج استاد الهدف عبر أثير إذاعة الشباب والرياضة: "الأرقام الحالية لا تتناسب مع قيمة الدوري المصري، ومن يقدر على الأسعار الحالية هما ناديين أو ثلاثة فقط".

 

وعن الفارق بين المستوى في الدوري وكأس العالم، قال: "لابد من البعد عن المجاملات فالكرة في مصر أصبحت مادية، خصوصا بعد الأرقام الغريبة، والكرة الآن أصبحت استثمار دون انتماء، من يدفع أكثر نذهب له".

 

وأردف المعلم: "الدوري يقام دون جماهير، والفرق تشارك في مسابقات كثيرة ولا يوجد أي تخطيط.. ليس هناك جدوى من المشاركة في البطولة العربية وبطولة إفريقيا للمحليين، كل هذه البطولات تؤثر على منتخب مصر".

 

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