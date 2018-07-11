بمناسبة ظهور نتيجة الثانوية العامة.. أحمد حلمي: "مجموعي كان 3%"

روى النجم الكوميدي أحمد حلمي، تفاصيل كفاحه مع الثانوية العامة، وطموحاته في أن يصبح مشهورا ولكن ليس ممثلا.





وخلال تقديمه برنامجه "حلمي أونلاين"، الذي يعرض بموقع التواصل الاجتماعي "ياهو مكتوب"، روى "حلمي" قصة كفاحه مع الثانوية العامة لمدة 3 أعوام حصل في السنة الأولى على مجموع 3%، وفي السنة الثانية حصل على 24%، وفي السنة الثالثة حصل على درجة النجاح وهي 50%، وسخر "حلمي"، من مجموعه، واصفًا إياه بأنه لا يُدخله حتى النار.



