بمناسبة ظهور نتيجة الثانوية العامة.. أحمد حلمي: "مجموعي كان 3%"
الأربعاء 11/يوليه/2018 - 09:41 ص
الفجر الفني
روى النجم الكوميدي أحمد حلمي، تفاصيل كفاحه مع الثانوية العامة، وطموحاته في أن يصبح مشهورا ولكن ليس ممثلا.
وخلال تقديمه برنامجه "حلمي أونلاين"، الذي يعرض بموقع التواصل الاجتماعي "ياهو مكتوب"، روى "حلمي" قصة كفاحه مع الثانوية العامة لمدة 3 أعوام حصل في السنة الأولى على مجموع 3%، وفي السنة الثانية حصل على 24%، وفي السنة الثالثة حصل على درجة النجاح وهي 50%، وسخر "حلمي"، من مجموعه، واصفًا إياه بأنه لا يُدخله حتى النار.
وأضاف حلمي، أنه لا يمانع أن يصبح "عربجي"، ولكن أمه وأبيه كانوا يريدون منه أن يدخل كلية، فبدأ في البحث عن كلية تقبل مجموعه، بدأها بمعهد فني قوات مسلحة، ثم بعد ذلك ذهب إلى كلية التربية الموسيقية، ولكنه فشل، حيث ظل يتعلم مطلع أغنية لأم كلثوم لمدة 3 أشهر، ففضل أن يقدم في الأصوات، فنجح في اختبار الصوت، بالواسطة، وخرج بعد ذلك من الكلية إلى أن التحق بالمعهد العالي للفنون المسرحية سنة 1993.
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