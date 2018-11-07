عرابي: إنجلترا ستصل لنهائي مونديال روسيا

توقع أسامه عرابي نجم مصر والأهلي السابق، وصول إنجلترا للمباراة النهائية بفوزها على كرواتيا في كأس العالم، والمقامة حاليًا بروسيا ولكنه أكد أن فرنسا تقترب من التتويج باللقب.

وقال عرابي في تصريحات تلفزيونية لفضائية أون سبورت: "كأس العالم يقترب من فرنسا على الرغم من أنها قدمت مباريات ودية قوية وفي بداية البطولة قدمت آداءا متواضعاً وكانت انطلاقتها أمام الأرجنتين".

وأضاف: "كان هناك عدد من اللاعبين انخفض آداؤهم أثناء المباريات الودية قبل كأس العالم".

واختتم عرابي تصريحاته قائلاً: "إنجلترا ستتفوق على كرواتيا لأنه هناك طفرة كبيرة في المنخب الإنجليزي في تلك البطولة".