أرقام وإحصائيات منتخب فرنسا "الذي لا يُقهر" في كأس العالم 2018

حسم منتخب فرنسا تأهله رسميًا للمباراة النهائية لبطولة كأس العالم (روسيا 2018)، وذلك بعدما تغلب على نظيره منتخب بلجيكا بهدف دون رد، فى المباراة التى أقيمت بينهما مساء الثلاثاء، على ملعب "كريستوفسكى" بمدينة سان بطرسبرج، ضمن منافسات الدور نصف النهائى للمونديال.

وسجل هدف منتخب فرنسا اللاعب "أومتيتي" مدافع برشلونة في الدقيقة 51، ليصعد بمنتخب بلاده لنهائي المونديال، والمقرر إقامته الأحد المقبل على ملعب "لوجنيكى" فى العاصمة الروسية "موسكو"، حيث يواجه الفائز من مواجهة المنتخب الكرواتى ونظيره الإنجليزى التي ستقام مساء اليوم.

ويستعرض " الفجر الرياضي" في هذا التقرير أرقام المنتخب الفرنسي في (مونديال روسيا) حتى وصوله للمباراة النهائية:-

1- خاض منتخب فرنسا 6 مباريات في النسخة الحالية لبطولة كأس العالم (روسيا 2018)، فاز في 5 مباريات وتعادل في مباراة وحيدة، ولم يخسر أي مباراة بالبطولة.

2- سجل المنتخب الفرنسي 10 أهداف خلال منافسات كأس العالم، واستقبلت شباكه 4 أهداف.

3- حصل المنتخب الفرنسي على 10 بطاقات صفراء خلال كأس العالم 2018، ولم يحصل على أي بطاقة حمراء، واحتسبت لصالحه ركلتي جزاء أحرز منهما هدفين، بينما احتسبت ضده ركلة وحيدة كانت للمنتخب الاسترالي بالمباراة التي انتهت بفوز منتخب الديوك 2-1.

4- بلغ عدد تسديدات المنتخب الفرنسي خلال كأس العالم (75) تسديدة، بينما وصل عدد محاولاته على المرمى (24) محاولة، و ارتكب لاعبو منتخب الديوك الفرنسية (79) خطأ خلال البطولة.

5- يتقاسم الثنائي أنطوان جريزمان مهاجم أتليتكو مدريد، وكيليان مبابي مهاجم باريس سان جيرمان لقب "هداف" منتخب فرنسا في كأس العالم 2018 وسجل كل منهما 3 أهداف حتى الآن.

6- استفاد المنتخب الفرنسي من "هدف عكسي" وحيد في (مونديال روسيا)، وجاء خلال مباراته ضد استراليا سجله اللاعب "عزيز بيهيتش" بالخطأ في مرماه.

7- أكبر انتصار حققه منتخب فرنسا في النسخة الحالية من كأس العالم كان على حساب منتخب الأرجنتين في دور الـ16 للبطولة، وفاز الديوك الفرنسية بنتيجة 4-3.

8- 5 لاعبين سجلوا أهداف فرنسا في كأس العالم الحالية هم (مبابي "3 أهداف" - جريزمان "3 أهداف" - فاران "هدف" - أومتيتي "هدف" - بافارد "هدف") وسجل الهدف العاشر اللاعب الاسترالي (عزيز بيهيتش) بالخطأ في مرماه.

9- وجاءت نتائج مباريات منتخب فرنسا بكأس العالم كالتالي:

(دور المجموعات)

- فرنسا 2 - 1 استراليا

- فرنسا 1 - 0 بيرو

- فرنسا 0 - 0 الدنمارك

(دور الـ16)

- فرنسا 4 - 3 الارجنتين

(الدور ربع النهائي)

- فرنسا 2 - 0 أوروجواي

(الدور نصف النهائي)

- فرنسا 1 - 0 بلجيكا