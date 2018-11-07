شاهد.. عادل إمام يغلق الهاتف في وجه ضيوف وائل الإبراشي لهذا السبب (فيديو)







وأشار "إمام"، إلى أن الطريق إلى جهنم مفروش بالنوايا الحسنة، لافتا إلى ضرورة احترام السلام الوطني، قائلا: "خايف نتحول إلى دولة دراويش.. مش عايزين نرطرط في السلام الوطني.. لازم نحترم السلام الوطني بتاعنا".



وأثناء المداخلة وقعت مشادة على الهواء، وتبادل للاتهامات بين ضيوف البرنامج، حيث انفعل الدكتور خالد سمير عضو مجلس نقابة الأطباء سابقا على عدد من النواب، وقال لهم إنهم يسيرون وراء الحكومة، موجها حديث لهم قائلا: "كسفتونا".



وطلب مقدم البرنامج من عادل إمام تعليق أخير، فرفض قائلا: "أعفيني أنا الناس دول بيتخانقوا"، وأغلق الهاتف.













أغلق الفنان عادل إمام، الهاتف، وأنهى مداخلة على الهواء مباشرة في برنامج "العاشرة مساء"، المذاع على قناة "دريم" الفضائية، ويقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، بعد تعليقه على قرار وزيرة الصحة الخاص بإذاعة السلام الجمهوري وقسم الأطباء، في المستشفى.