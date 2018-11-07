ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

اليوم.. كفرالشيخ يواجه الحنفي وديا استعدادا للموسم الجديد

الأربعاء 11/يوليه/2018 - 07:15 ص
اليوم.. كفرالشيخ يواجه الحنفي وديا استعدادا للموسم الجديد
كفر الشيخ
طباعة
إبراهيم زين
 

يلتقي في الخامسة من عصر اليوم، الأربعاء، فريق كفر الشيخ بقيادة شريف الخشاب المدير الفني، مع نظيره الحنفي، بإستاد كفر الشيخ الرياضي .

 

ويعتبر لقاء الحنفي، هو الثالث لكفر الشيخ بعد الفوز في لقاء أمام رشيد، ثم التعادل إيجابيا بهدف لمثله أمام أسوان، خلال معسكره الذي أقيم بالأكاديمية البحرية، استعدادا للموسم الجديد بالدوري الممتاز "ب".

المزيد عن: كفر الشيخ رياضة تعادل ايجابيا المباراة الودية الثالثة الحنفي اخبار الرياضة
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
من المسئول الأول عن سقوط منتخب مصر في المونديال؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
نهائيات كأس العالم 2018
كرواتيا
-
x
20:00
-
إنجلترا
بوابة الفجر


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
7/11/2018 8:30:03 AM