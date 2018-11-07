اليوم.. كفرالشيخ يواجه الحنفي وديا استعدادا للموسم الجديد
الأربعاء 11/يوليه/2018 - 07:15 ص
إبراهيم زين
يلتقي في الخامسة من عصر اليوم، الأربعاء، فريق كفر الشيخ بقيادة شريف الخشاب المدير الفني، مع نظيره الحنفي، بإستاد كفر الشيخ الرياضي .
ويعتبر لقاء الحنفي، هو الثالث لكفر الشيخ بعد الفوز في لقاء
أمام رشيد، ثم التعادل إيجابيا بهدف لمثله أمام أسوان، خلال معسكره الذي أقيم بالأكاديمية
البحرية، استعدادا للموسم الجديد بالدوري الممتاز "ب".
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