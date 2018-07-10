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تعرف على حيلة إيناس علي لإخفاء ملامح ابنة شقيقتها ساندي في عيد ميلادها (صور)

الأربعاء 11/يوليه/2018 - 06:59 ص
تعرف على حيلة إيناس علي لإخفاء ملامح ابنة شقيقتها ساندي في عيد ميلادها (صور)
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الفجر الفني
 

شاركت الفنانة إيناس علي شقيقة الفنانة التونسية ساندي، صورتها مع AVA ابنة ساندي عبر موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام".


وتعمدت إيناس، إخفاء ملامح AVA عن الجمهور من خلال وضع "إيموشنات" حتى لا يراها المعجبون، دون توضيح السبب وراء ذلك معلقة على الصورة: "حبيبة خالتها حتة مني"


وانهالت تعليقات جمهور الفنانة، على الصورة التي شاركتها، وتمنوا من جانبهم دوام السعادة للأسرة الصغيرة وعيد ميلاد سعيد.


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