نيللي كريم تتجاهل الانتقادات وتواصل نشر صورها على البحر





يبدو أن الفنانة نيللي كريم، اعتادت على الانتقاد الذي يلاحقها، كلما نشرت صورًا لها وهي على البحر تستمتع بإجازاتها.





نيللي كريم تنشر بشكل دوري صورها وهي تستمتع بإجازتها الصيفية هذه الأيام، حيث شاركت محبيها بصورها وهي في مدينة الجونة تعيش أوقاتًا رائعة تحت الشمس وأمام البحر.





وأطلت نيللي كريم، في صور عدة وهي بملابس البحر وبشرتها برونزية، وعلى إثره تفاعل محبيها معها بفضل جمالها اللافت، وإنها تبدو وكأنها في العشرين من عمرها.





ورغم عبارات الغزل التي أمطرت نيللي كريم من محبيها، إلا أن البعض أبدى انزعاجه منها، معتبرين أن بعض ملابسها التي ارتدتها تبدو جريئة وغير مناسبة.





لم تتوقف نيللي كريم عن نشر صورها وهي تستمتع بإجازتها، فبعد أن غادرت الجونة اتجهت إلى اليونان، وشاركت متابعيها بصور من هناك، ومنها صورة وهي ترتدي "الهوت شورت"، مما اعتبرها البعض أجرأ صورة للنجمة المصرية تنشر حتى الآن.





وما زاد من نقد نيللي كريم هو ظهورها في الصورة وهي ترتدي بلوزة كاشفة بمنطقة البطن، لتنهال عليها التعليقات التي تعاتبها على جرأتها، إلا أن محبيها أكدوا إنها جميلة ورشيقة وما ترتديه ملائم لطبيعة جسمها.







