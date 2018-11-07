أنغام تعوض تأخير ألبومها بأغنية منفردة





قررت المطربة أنغام، طرح أغنية منفردة خلال الصيف الجاري على أن تكون أغنية مصرية لتعوض تأخرها في العمل على ألبومها الجديد المتوقع طرحه في الخريف المقبل، والذي سيعيدها لأجواء الأغنية المصرية بعد غيابٍ دام نحو عامين تخللها إصدار ألبوم خليجي في بداية العام الجاري.









وجاء قرارها بالإتفاق مع شركة روتانا المتعاقدة معها، حيث يجري العمل على اختيار أغنية من بين ثلاثة جدد تعمل عليهم في الوقت الحالي، فيما ستعقد جلسة عمل الأسبوع المقبل لحسم خيارها النهائي للأغنية المنفردة الجديدة.







