نتيجة الثانوية العامة 2018| الخميس.. برقم الجلوس على "الفجر"

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وموعد ظهور نتيجة الثانوية العامة 2018 عبر موقع وزارة التربية والتعليم، thanwya.moe.gov.eg وكذا موعد إعلان نتيجة الثانوية 2018 بالإسم ورقم الجلوس، ورابط ظهور نتيجة الثانوية العامة 2018 باسم الطالب وكذا روابط نتيجه الثانويه العامة لعام 2018، وأسماء أوائل الثانوية العامة 2018 في مصر.





ويبحث الكثير عن نتيجة الثانوية العامة 2018 برقم الجلوس من موقع وزارة التربية والتعليم نتائج الطلاب بالاسم بوابة الخدمات الالكترونية، ومن المقرر ظهور نتيجة الشهادة الثانوية عبر موقع وزارة التربية والتعليم المصرية و بوابة الثانوية العامة 2018 فور إعتماد النتيجة من وزير التربية والتعليم نتيجتك - نتيجة الثانوية العامة 2018 بالإسم.





من جانبه، أكد الدكتور رضا حجازى، رئيس قطاع التعليم العام بوزارة التربية والتعليم، رئيس امتحانات الثانوية العامة، أن هناك "خلية نحل" داخل كنترول الثانوية العامة، وأن نتيجة الثانوية العامة 2018 ستظهر قريبا، ومن المتوقع أن أعمال تقدير درجات كراسات الإجابات تنتهي في ١٣ يوليو الحالي.





على أن تدخل نتيجة الثانوية 2018 في إطار المراجعة وحصر المؤشرات وإعداد قائمة أوائل الطلاب، وأنه من المتوقع أن يتم تجهيز نتيجة الشهادة الثانوية للاعتماد، مشيراً أن نتيجة الثانوية العامة 2018 فى جميع المحافظات ستكون متاحة على الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم نتائج الطلاب، ويستطيع الجميع الحصول نتيجة الثانوية العامة 2018 برقم الجلوس فور ظهور نتيجة الثانوية العامة".



