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شذى حسون تواجه انتقادات لاذعة بسبب قلادة

الأربعاء 11/يوليه/2018 - 03:42 ص
شذى حسون تواجه انتقادات لاذعة بسبب قلادة
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واجهت المطربة العراقية شذى حسون، انتقادات لاذعة بسبب مقطع الفيديو الذي نشرته عبر حسابها على "إنستجرام" لتكشف عن قلادتها الجديدة باسم "فزاع"، ولي عهد دبي الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم ووزير المالية. 

واعتبر البعض ذلك بأنها تتودد له كما توددت دوقة ساسكس ميجان ماركل للأمير هاري قبل أن تصبح زوجته، حيث قال بعضهم أنها تبالغ بالتعبير عن إعجابها بالأمير الذي يقوم حاليًا بأداء العمرة بالأراضي المقدسة. 
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