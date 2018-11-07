شذى حسون تواجه انتقادات لاذعة بسبب قلادة





واجهت المطربة العراقية شذى حسون، انتقادات لاذعة بسبب مقطع الفيديو الذي نشرته عبر حسابها على "إنستجرام" لتكشف عن قلادتها الجديدة باسم "فزاع"، ولي عهد دبي الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم ووزير المالية.



