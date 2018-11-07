هازارد: سيكون مونديال مميز إذا حصدنا المركز الثالث

أكد إيدين هازارد، قائد منتخب بلجيكا، أنه يشعر بالإحباط الشديد لتوديع المونديال ولكن رغم ذلك سيكون مونديال مميز إذا حصد الشياطين المركز الثالث في البطولة.

تلقى منتخب بلجيكا هزيمة قاسية من فرنسا بهدف نظيف خلال مباراة نصف نهائي المونديال، ليودع الشياطين البطولة بعد أداء ومستوى خرافي.

وقال هازارد، خلال تصريحاته للتليفزيون البلجيكي: "في نصف النهائي، حين تسجل أولًا غالبًا ما تحقق الفوز وقد رأينا ذلك مجددًا اليوم".

وتابع: "لم يكن هناك الكثير من الكلام داخل غرفة الملابس وإنما الكثير من الحزن لأننا كنا نستحق أفضل من هذا".

وواصل: "كنا نتوقع مباراة كهذه تعتمد فيها فرنسا على الدفاع جيدًا ثم الانطلاق في الهجمات المرتدة، أنا فخور جدًا بأنني كنتُ جزء من هذا المونديال وهذا المنتخب".

كما استطرد: "بلجيكا أظهرت أنها تملك لاعبين مميزين جدًا وحتى وإن كنا محبطين فلابد أن نسعد بما قدمناه وكقائد للمنتخب، أنا سعيد جدًا بأنني لعبتُ مع هذه المجموعة".

وأضاف: "سنقدم كل شيء في المباراة الأخيرة، سنرى إن كان المدرب سيغير التشكيلة لأن هناك لاعبون يستحقون المشاركة، سنحاول الفوز فحتى وإن كنا محبطين اليوم سيكون مونديال مميز إن حصدنا المركز الثالث".

جدير بالذكر أن منتخب بلجيكا سيخوض مباراته الأخيرة في المونديال على المركز الثالث أمام الخاسر من لقاء (انجلترا ضد كرواتيا)، يوم السبت المقبل.