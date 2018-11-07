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عاجل.. الشاطر: سعفان الصغير مرشحا بقوة لتدريب حراس المنتخب

الأربعاء 11/يوليه/2018 - 02:06 ص
عاجل.. الشاطر: سعفان الصغير مرشحا بقوة لتدريب حراس المنتخب
سعفان الصغير
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الفجر الرياضي
 

 

كشف الإعلامي إسلام الشاطر، أن مدرب حراس مرمى الإسماعيلي سعفان الصغير، مرشح وبقوة لتدريب حراس المنتخب الوطني خلفا لأحمد ناجي المدرب السابق للمنتخب، خاصة وأن تألق الحارس محمد عواد في الدوري الممتاز الموسم الماضي خير دليل.

 

وأضاف "الشاطر" خلال برنامج "اكسترا تايم" خلال فقرة كشف المستور المذاع  على اكسترا نيوز، مساء الثلاثاء أن رحيل الجهاز الفني للمنتخب الوطني بالكامل عقب الإخفاق الشديد في كأس العالم وخروجهم مبكرا من المونديال أفسح الطريق لترشيح سعفان الصغير لتدريب الفراعنة لما يتمتع به سعفان من إمكانيات كبيرة.

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