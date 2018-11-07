والدة الشاب المتوفى بلدغ الثعابين في البحيرة: "مكانش معايا غيره"



وأضافت "عبدالحميد"، في مداخلة مع برنامج "مصر النهاردة"، المذاع على القناة الأولى بالتلفزيون المصري، الثلاثاء، وتقدمه رشا نبيل: "مكانش معايا غيره، وهو اللي بيصرف عليا"، لافتة إلى أنه كان يعمل بـ"اليومية"، وينفق عليها.



وتابعت أنه لم يدخل المنزل في هذا اليوم، حيث ذهب للمستشفى بعد لدغ الثعبان، وتوفى هناك.



من جانبها أعربت رشا نبيل عن عزائها لوالدة الشاب، مؤكدة أنها لن تستطيع إكمال الحوار، لأن الوضع الإنساني صعب.

قالت السيدة عطيات عبدالحميد، والدة صبري سعيد، الشاب الذي توفي بسبب الثعابين في محافظة البحيرة: "والله مكانش معايا غيره، طلعته من المدرسة علشان مقدرتش أصرف عليه، وأبوه تعبان".