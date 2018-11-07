تعرف على مشوار الديوك الفرنسية حتى تأهلهم لنهائي المونديال

نجح المنتخب الفرنسي في تحقيق فوز صعب صعد به لنهائي مونديال روسيا 2018، على نظيره البلجيكي بهدف نظيف، في المباراة التي أقيمت بينهما مساء أمس، ضمن فعاليات الدور نصف نهائي بالمونديال.

ويستعرض لكم "الفجر الرياضي" مشوار الديوك الفرنسية حتى تأهلهم للنهائى على النحو التالي:

*دور المجموعات:

فرنسا 2 - 1 أستراليا.

فرنسا 1 - 0 بيرو.

فرنسا 0 - 0 الدنمارك.

الترتيب: متصدر للمجموعة الثالثة برصيد (7 نقاط).

*دور الـ16:

فرنسا 4 - 3 الأرجنتين.

*الدور ربع النهائى:

فرنسا 2 - 0 أورجواى.

*نصف النهائي:

فرنسا 1 - 0 بلجيكا.

*الأهداف المسجلة:

10 أهداف.

*الأهداف المستقبلة:

4 أهداف.

*هدافي المنتخب:

جريزمان 3 أهداف.

مبابى 3 أهداف.