وزارة الصحة: "لا تراجع عن قرار إذاعة السلام الجمهوري في المستشفيات"



وأضاف "مجاهد"، في مداخلة مع برنامج "مصر النهاردة"، المذاع على القناة الأولى بالتلفزيون المصري، الثلاثاء، وتقدمه رشا نبيل، أن الوزيرة أخذت حزمة من القرارات ومنها تدريب الأطباء، وحمايتهم من الاعتداءات التي يتعرضون لها.



وأوضح المتحدث باسم وزارة الصحة، أن قرار الوزيرة بإذاعة السلام الجمهوري، وقسم الطبيب في المستشفيات هو جزء من هذه القرارات وتحسين بيئة العمل، موضحا أن ذلك لإعادة القيم، مشددًا على أنه "لا تراجع عن قرار إذاعة السلام الجمهورى فى المستشفيات".



من جانبه قال الدكتور خالد سمير، عضو مجلس نقابة الأطباء سابقا، إنه صُدم بعد معرفة هذا القرار، مشيرا إلى أن هذا لأول مرة يتم في العالم، وليس له علاقة بمهنة الطب في العالم، مشددا على أنه لا علاقة بالوطنية وعزف موسيقى معينة.

قال الدكتور خالد مجاهد، المتحدث باسم وزارة الصحة، إن الوزيرة لديها مشروع جديد، وهو المشروع القومي لتحسين بيئة العمل، مشددًا على أن الأطباء يعملون في بيئة جيدة.