عبدالمحسن سلامة: ليس هناك مبرر للتصعيد ضد "تنظيم الصحافة"

قال الكاتب الصحفي عبدالمحسن سلامة نقيب الصحفيين ورئيس مجلس إدارة مؤسسة الأهرام، إن هناك توافق بإجماع الآراء بين مجلس النقابة على التوصيات والملاحظات التي حددتها بشأن مشروع قانون تنظيم الصحافة الجديد.



وأضاف في تصريحات صحفية، أنه طالما كان داعمًا لوحدة الصف الصحفي، وليس من أنصار الانشقاق، موضحًا أن النقابة تتحدث الآن في إطار رؤية واضحة وتوافق، والطبيعي أن القوانين المتعلقة بالصحافة والإعلام لا بد أن تدور حولها نقاشات مجتمعية.

ونفى نقيب الصحفيين وجود صدام بين أعضاء المجلس بسبب القانون، مثلما روج البعض، مؤكدًا أنه ضد التصعيد وتحويل الموضوع لمعركة أو "خناقة"، ولا يوجد مبرر للتصعيد الآن، نظرًا أن لا طرف سيربح إذا تحول الأمر لذلك.





وتابع: أريد هنا أن أؤكد أنني استجبت على الفور لدعوة عدد من الزملاء فى المجلس لعقد اجتماع عاجل، لمناقشة مشروع القانون والاستماع لكل الملاحظات بشأنه، وهو ما يؤكد أن هناك حالة من النقاش وتبادل الآراء داخل المجلس وليس خناقات مثلما يُصورها البعض، وللأسف بعض الشخصيات تحاول أن تُشعل الأوضاع وتصطاد في الماء العكر، وشخصيًا لن أسمح بذلك من أجل وحدة الجماعة الصحفية.