رسالة دومينيك حوراني لمتابعيها عبر "إنستجرام" (صورة)





شاركت المطربة اللبنانية دومينيك حوراني، معجبيها عبر حسابها الرسمي بموقع الصور الشهير "إنستجرام"، صورة جديدة في أحدث إطلالاتها.





وعلقت حوراني، على الصورة قائلة: "استمتع بحلاوتها ومرها".





وعبر جمهور المطربة عن إعجابهم الشديد، بالصورة وبإطلالة مطربتهم المفضلة، وتغزل العديد في جملها وأناقتها.



