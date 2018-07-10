رسالة دومينيك حوراني لمتابعيها عبر "إنستجرام" (صورة)
الأربعاء 11/يوليه/2018 - 12:58 ص
الفجر الفني
شاركت المطربة اللبنانية دومينيك حوراني، معجبيها عبر حسابها الرسمي بموقع الصور الشهير "إنستجرام"، صورة جديدة في أحدث إطلالاتها.
وعلقت حوراني، على الصورة قائلة: "استمتع بحلاوتها ومرها".
وعبر جمهور المطربة عن إعجابهم الشديد، بالصورة وبإطلالة مطربتهم المفضلة، وتغزل العديد في جملها وأناقتها.
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