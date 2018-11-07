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مواطن يحرج نائب دائرته على الهواء: "باب النجار مخلع" (فيديو)

الأربعاء 11/يوليه/2018 - 03:40 ص
مواطن يحرج نائب دائرته على الهواء: باب النجار مخلع (فيديو)
النائب عصام القاضي
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نعيم يوسف
 
قال عصام القاضي، نائب دائرة المحمودية بالبحيرة، إنه كان يتابع حالات الإصابة والوفاة بسبب لدغات الثعابين، موضحا أنه تفقد المستشفى لكي يطمئن على وجود الأمصال، وتواصل مع وكيل وزارة الصحة للتحدث معه بشأن الإهمال الذي حدث.

وأضاف "القاضي"، في مداخلة مع برنامج "مصر النهاردة"، المذاع على القناة الأولى بالتلفزيون المصري، الثلاثاء، أن هناك لجنة أصدرت تقرير شامل، واقترحت وضع السم في البيض للثعابين، موضحا أن هناك ثلاثة لجان تم تشكليها لمتابعة الأمر وإصدار توصيات مثل تطهير الترع والمصارف بمعرفة الجمعيات الزراعية.

ورد أحد الشباب من القرية على النائب البرلماني، وقال إنه عضو في لجنة الصحة بالبرلمان، ولكن ينظبق عليه المثل الشعبي القائل: "باب النجار مخلع"، موضحا أن بلده مهملة صحيا تماما، وأرجع سبب انتشار الثعابين إلى انقراض "النمس"، موضحا أنهم ينشأون لجان للفشل.

المزيد عن: مجلس النواب انتشار الثعابين التلفزيون المصري البحيرة
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