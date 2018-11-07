عاجل.. وكيله: كوبر مستاء من انتقادات المصريين ولديه عرض عربي

قال محمد شيحة وكيل أعمال الأرجنتيني هيكتور كوبر المدير الفني السابق لمنتخب مصر، إن المدرب حزين للغاية بسبب الهجوم الكبير الذي تعرض له خلال الفترة الماضية.

وأضاف في تصريحات خاصة لبرنامج المدرج الذي يقدمه إبراهيم عبد الجواد عبر قناة "DMC": "كوبر لم يقصر مع منتخب مصر، بل قاد المنتخب بكل نجاح للوصول إلى كأس العالم، وحصل معه على لقب أفضل مدير فني في إفريقيا".

واستطرد قائلا: "كوبر ليس لديه أي أزمة مع اتحاد الكرة، ولا أعلم سر الهجوم الذي تعرض له في الفترة الأخيرة، هناك مدير فني أشرك 17 فريقا في الدوري، وفي النهاية يظهر لينتقد كوبر".

وعن مستقبل المدير الفني الأرجنتيني: "إنه يمتلك عرضا عربيا وعرضين من الصين، ولكن لن أفصح عن العرض العربي لأن كوبر لا يحب الحديث في هذا الأمر".

وأنهى حديثه قائلا: "هيكتور كوبر يحب الجهاز المعاون له أسامة نبيه وأحمد ناجي، ولو وافق إيهاب لهيطة على العمل معه في الفترة المقبلة فسوف يضمه لجهازه".