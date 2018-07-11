زي النهاردة بتاريخ 11-7-2018

حدث في مثل هذا اليوم بتاريخ 11-7-2018





أحــــــــداث





1302 - انتصار القوات الفلامنكية على القوات الملكية الفرنسية في «معركة كورتري» والتي تسمى أيضًا «المهاميز الذهبية».





1811 - عالم الفيزياء الإيطالي أميديو أفوجادرو ينشر أبحاثه حول الهيكل المولي للغاز.





1857 - نهاية الحملة الفرنسية المسماة «حملة جرجرة» على منطقة القبائل بالجزائر بإخماد الثورة هناك وأسر حاملة لواء الجهاد لالة فاطمة نسومر.





1882 - الأسطول الإنجليزي يقصف الإسكندرية ويدمر قلاعها، وواصل الأسطول القصف في اليوم التالي فاضطرت المدينة إلى التسليم ورفع الأعلام البيضاء، واضطر أحمد عرابي إلى الانسحاب بقواته إلى كفر الدوار وإعادة تنظيم جيشه.





1921 - استقلال منغوليا عن الصين.





1924 - ثورة شعبية في مدينة دلهي قام بها مسلمون وهندوس ضد الاحتلال البريطاني.





1948 - (5 رمضان 1367هـ) حدثت مذبحة اللد حيث قام اليهود الصهاينة يقتلون ما يقارب 426 فلسطيني في مدينة اللد التي احتلتها مع مدينة الرملة.





1971 - حكومة الوحدة الشعبية بتشيلي بزعامة سلفادور أليندي تؤمم مناجم النحاس.





1973 - الكشف عن محاولة لاغتيال القيادي الفلسطيني سعيد السبع في مدينة طرابلس شمال لبنان كان يقف خلفها جهاز الموساد.





1978 - وقوع «كارثة لوس ألفاكيس» في إسبانيا عندما لقي 215 شخصاً حتفهم بعدما انحرفت شاحنة محملة بالوقود عن مسارها لتنفجر وسط مخيم بالقرب من الطريق.





1979 - عودة سفينة الفضاء سكاي لاب الأمريكية إلى كوكب الأرض.





1982 - تتويج المنتحب الإيطالي بكأس العالم لكرة القدم لثال ث مرة بتاريخها بعد فوزها على المنتخب الألماني في المباراة النهائية.





1987 - الأمم المتحدة تعلن أن عدد سكان الكرة الأرضية بلغ 5 مليار نسمة وذلك حسب تقديراتها.





1991 - سقوط طائرة تابعة الخطوط الجوية النيجيرية من الرحلة الخطوط الجوية النيجيرية الرحلة 2120 بالقرب من مدينة جدة في المملكة العربية السعودية وتسفر عن مصرع 261 شخص.





1995 - راتكو ملاديتش يرتكب مجزرة بحق مسلمي البوسنة بمدينة سربرنيتسا أدت إلى مقتل المئات من المدنيين العزل.





2008 - الإعلان عن تشكيل حكومة الوحدة الوطنية اللبنانية لتكون الحكومة الأولى بعهد الرئيس ميشال سليمان وذلك لتطبيق بقية اتفاق الدوحة.





2010 - منتخب إسبانيا يتوج ببطولة كأس العالم للمرة الأولى في تاريخه بعد فوزه على المنتخب الهولندي في المباراة النهائية بهدف مقابل لا شيء.





مـــــــواليــــــــد





1274 - روبرت الأول، ملك إسكتلندي.





1767 - جون كوينسي آدامز، رئيس الولايات المتحدة.





1832 - خاريلاوس تريكوبيس، رئيس وزراء اليونان.





1916 - الكسندر بروخروف، عالم فيزياء روسي حاصل على جائزة نوبل في الفيزياء عام 1964.





1920 - يول براينر، ممثل أمريكي.





1930 - جابر العبد الله الجابر الصباح، وزير كويتي سابق.





1934 - جورجو أرماني، مصمم أزياء إيطالي.





1958 - هوغو سانشيز، لاعب كرة قدم مكسيكي.





1959 - ريتشي سامبورا، مغني أمريكي.





1966 - غريغ غرونبرغ، ممثل أمريكي.





1970 - جستين تشامبرس، ممثل أمريكي.





1974 - أندري أويير، لاعب كرة قدم هولندي.





1974 - هيرمان هريدارسون، لاعب كرة قدم آيسلندي.





1975 - خالد الفراج، إعلامي سعودي.





1975 - روبن باراخا، لاعب كرة قدم إسباني.





1979 - سوسن أرشيد، ممثلة سورية.





1986 - يوان غوركوف، لاعب كرة قدم فرنسي.





1987 - هبة نور، ممثلة سورية.





1988 - حسين الموسوي، لاعب كرة قدم كويتي.





1990 - كارولين فوزنياكي، لاعبة كرة مضرب دنماركية.





وفيــــــــات





969 - أولكا بريكراسا، ملكة أوكرانية.





1183 - أوتو الأول، دوق بافاري.





1905 - الإمام محمد عبده، رجل دين مصري.





1916 - سكوكوم، مستكشف كندي.





1920 - الإمبراطورة أوجيني.





1937 - جورج غيرشوين، مؤلف موسيقي أمريكي.





1972 - عبد الرحمن فرامرزي، أكاديمي ومحامي وصحفي وشاعر إيراني.





1974 - بار لاغركفيست، أديب سويدي حاصل على جائزة نوبل في الأدب عام 1951.





2008 - مايكل دبغي، طبيب أمريكي من أصل لبناني.





2009 - آماليا العريس، ممثلة لبنانية.





2012 - سلامة أحمد سلامة، صحفي مصري.





2013 - نضال سيجري، ممثل سوري.





2015 - ساتورو إواتا، رجل أعمال ياباني.





أعيــــــاد ومنــــــاسبــــــــات





اليوم العالمي للسكان.



