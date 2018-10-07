جيرو بعد الوصول لنهائي المونديال: حققت حلم الطفولة.. وعلى الفرنسيين أن يثقوا بنا

ظهرت علامات السعادة علي أوليفيه جيرو مهاجم منتخب فرنسا، عقب فوز منتخب بلاده على بلجيكا بهدف نظيف والتأهل للمباراة النهائية من بطولة كأس العالم بروسيا.

وقال جيرو عقب المباراة: "لا يمكنني تصديق ذلك، لقد كان حلم طفولتي، هذا نتيجة عمل طوال مسيرتي، كان يجب أن أسجل ولكنني سعيدًا جدًا لصامويل، آمل أن أسجل في النهائي".

وأضاف: "سنعود للعمل غدًا، الشعب الفرنسي يمكنهم أن يثقوا بنا، سنبذل قصارى جهودنا لتحقيق البطولة".