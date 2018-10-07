فينجر: مشاهدة مبابي تريح القلب.. وفرنسا قدمت أداء جماعيا حقيقيا

أشاد المدرب الفرنسي المخضرم آرسين فينجر، بأداء لاعبي منتخب فرنسا، مشيرًا إلى أنه يحب مشاهدة كيليان مبابي كثيرًا لأنه لاعب مميز ومن طراز عالمي.

وفاز منتخب فرنسا على بلجيكا بهدف نظيف في مباراة نصف نهائي بطولة كأس العالم 2018 ليتأهل الديوك للنهائي للمرة الثالثة منذ 1998.

وقال فينجر، خلال تصريحات تليفزيونية: "المنتخب الفرنسي قدّم أداءً جماعيًا حقيقيًا بكل ما للكلمة من معنى، أداء في غاية الصلابة".

واستطرد: "رغبة فرنسا في تحقيق الفوز والحسم كانت أكبر، ومشاهدة كيليان مبابي تُريح القلب".

وتابع حديثه: "أنا سعيد جدًا من أجل جيرو لأنه سيلعب في نهائي كأس العالم، عندما كان عمره 23 كان في جرينوبل، يا لها من قوة ذهنية يمتلكها!".

وواصل: " جيرو لم يسجل، ولكنه بذل جهدًا هائلًا حقًا، يمكنك أن تشعر بالسعادة من أجله فقط".