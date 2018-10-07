كريستيانو رونالدو آخرهم.. لعنة رحيل الأساطير تُطارد ريال مدريد

صدمة كبيرة حلت على ريال مدريد، بعدما اتخذ نجم الفريق، البرتغالي كريستيانو رونالدو، قراره بالرحيل رسميًا عن صفوف النادي خلال الموسم الصيفي الجاري، والانتقال إلى نادي السيدة العجوز، بعدما حقق بطولات كبيرة مع الملكي على مدار 9 سنوات.





ويبدو أن لعنة رحيل الأساطير عن النادي الملكي لاتزال مستمرة، حيث لم يكن "الدون" هو العملاق الأول الذي تخلى عن ناديه الذي احتضنه تسعة سنوات، وهو ما ترصده "الفجر" خلال السطور التالية.





زين الدين زيدان

أعلن المدير الفني لنادي ريال مدريد، ونجم الفريق السابق، الفرنسي زين الدين زيدان، في مؤتمر صحفي مفاجئ عقده في نهاية مايو الماضي، عن رغبته في الرحيل عن صفوف النادي الإسباني، بعدما قاد الفريق للفوز في العديد من البطولات منذ توليه عام 2016.





إيكر كاسياس

وفي عام 2015، قرر حارس المرمى التاريخي وقائد ريال مدريد، الرحيل عن صفوف الفريق بعد 25 عامًا من اللعب والبطولات، حيث يقال أن مشاكل بينه وبين جوزيه مورينيو تسببت في قراره بالانفصال عن الفريق والانتقال إلى نادي بورتو البرتغالي.





ديفيد بيكهام

على الرغم من المكاسب التي جناها بتحقيقه نجاحات كبيرة داخل النادي الإسباني، إلا أن ديفيد بيكهام قرر الانتقال من الملكي بعد أربع سنوات من التألق وإعادة لقب الدوري، للانضمام إلى صفوف لوس أنجلوس جالاكسي الأمريكي، ثم الاعتزال عام 2013.





راؤول جونزاليس

كان راؤول جونزاليس، أحد أبرز هدافي ريال مدريد سابقًا، قبل أن يتجاوز رونالدو كافة أرقامه القياسية، حيث خاض 26 عامًا في صفوف الملكي الإسباني، ثم قرر الرحيل عام 2010 للانتقال إلى شالكة الألماني، ثم إلى السد القطري، حتى قرر الاعتزال في نيويورك كوزموس الأمريكي.





روبرتو كارلوس

رحل صاحب القدم اليسرى الصاروخية، روبرتو كارلوس، عن صفوف الريال بعد 11 موسمًا حقق خلالهم 13 لقبًا أعاد خلالها ريال مدريد إلى منصة التتويج المحلية عام 2007، إلا أنه قرر الانتقال إلى فنربخشة التركي ثم عاد إلى البرازيل وقرر الاعتزال فيما بعد ثم عاد لخوض 3 مباريات بعد قرار رجوعه عام 2015 مع نادي ديلهي ديناموز الهندي.





فيرناندو هييرو

القائد التاريخي فيرناردو هييرو، تخلى عن الملكي بعد 14 عامًا قاد خلالها إسبانيا وريال مدريد لمستوى أفضل، بعدما حقق كافة الألقاب، حيث قرر الرحيل إلى صفوف نادي بولتون الإنجليزي، ثم انتقل للريان القطري وأعلن بعدها اعتزاله.



