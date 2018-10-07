أول تعليق من أومتيتي بعد تسجيله هدف الفوز لفرنسا في مرمى بلجيكا





أبدى صامويل أومتيتي مدافع منتخب فرنسا سعادته الكبيرة عقب قيادته منتخب بلاده للفوز على بلجيكا والتأهل لنهائي بطولة كأس العالم بروسيا.



وقال صاحب هدف الفوز عقب نهاية اللقاء :""أنا أشعر بفخرٍ شديد، لقد عملنا كثيرًا من أجل هذه اللحظة وحققناها معا".



وأضاف "قبل 20 عامًا، قام تورام وذلك الفريق بمهمتهم والآن نحن نقوم بمهمتنا. نحن نحاول أن نكتب تاريخًا خاصًا بنا".