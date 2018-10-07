"الزراعة" تكشف حقيقة انتقال مرض الجلد العقدي للإنسان

قال الدكتور حامد عبد الدايم، المتحدث باسم وزارة الزراعة، إن مرض الجلد العقدي هو مرض من الفيروسات التى تُصيب المواشي، وهو مرض مستوطن في مصر، ويتم تحصين المواشي ضده كل 6 أشهر، لافتًا إلى أنه ظهرت بعض حالات الإصابة في بعض المحافظات مثل المنيا والفيوم وبني سويف.



وأضاف "عبد الدايم"، خلال تصريحات تليفزيونية، اليوم الثلاثاء، أن هذا المرض ينتقل عن طريق الناموس في الأماكن الموجود بها برك ومستنقعات، وأعراضه عبارة عن بقع وتقرحات شكلها معروف للمزارع، وينتج عنها ضعف في إنتاج الحيوان من اللبن وغيره.



وتابع، أن الحملات القومية لتحصين الماشية ضد الحمى القلاعية والجلد العقدي بدأت بجمع المحافظات منذ عام 2017، لافتًا إلى أن التحصين لايعطي نتيجة بنسبة 100%، نافيًا ما تردد حول انتقال مرض الجلد العقدي للإنسان، مؤكدًا أن هذا المرض لا ينتقل للإنسان مُطلقًا.



