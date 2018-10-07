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مبابي بعد تأهل فرنسا لنهائي المونديال: حققت حلم حياتي

الثلاثاء 10/يوليه/2018 - 10:37 م
مبابي بعد تأهل فرنسا لنهائي المونديال: حققت حلم حياتي
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علي نبوي
 

قال كيليان مبابي مهاجم منتخب فرنسا بأنه حقق حلم حياته عقب تأهل منتخب بلاده لنهائي بطولة كأس العالم بروسيا، بعد الفوز على بلجيكا في الدور قبل النهائي بهدف نظيف.

وقال مبابي عقب نهاية المباراة :"لا توجد كلمات يمكنها وصف شعوري، لقد حققتُ حلم حياتي".

وأضاف "قد حلمنا جميعًا بذلك، لقد قدمنا كل شيء ونشعر بأن بلدٍ بأكملها تقف خلفنا".

وتابع "كانت الأجواء جنونية داخل غرفة الملابس لكن علينا أن نهدأ لأننا نريد الفوز بالنهائي".

المزيد عن: نهائي كأس العالم نهائي المونديال مبابي كأس العالم فرنسا بلجيكا
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