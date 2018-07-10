شاهد.. نادية الجندي تستعيد ذكريات "مشوار امرأة" بفيديو دموي
الثلاثاء 10/يوليه/2018 - 09:29 م
الفجر الفني
استعادت الفنانة نادية الجندي، ذكريات تصوير مسلسل "مشوار امرأة" مع جمهورها وأهم المشاهد التي أثرت وتركت صدى كبير عند الجمهور.
نشرت "الجندي" عبر حسابها الشخصي بموقع "إنستجرام" فيديو لأحد مشاهدها فى مسلسل "مشوار امرأة" وكتبت: "أصبت بكدمات بالغة في ضهري بسبب سحلي على الأرض، ومكنتش حاطة حاجة لضهري وفوجئت بطلب المخرج من الممثلين في وقتها بسحلي على الأرض بشكل مفاجئ بعد مشهد ضربي".
وأضافت نادية الجندي، أنه من أهم المشاهد التي تعتز بها وعملت صدى كبير عند الجمهور المصري والعربي وقت عرض المسلسل.
يذكر أن مسلسل "مشوار امرأة" عرض فى رمضان 2004، ومن بطولة الفنانة نادية الجندي، والفنان مصطفى فهمى، محمد رياض، إخراج أحمد صقر، تأليف مصطفي محرم.
بعد تصوير المشهد دة فى مسلسل #مشوار_امراة 📺 أصيبت بكدمات وجروح بالغه في ظهرى بسبب سحلى على الأرض ومكنتش حاطه حاجه لحمايه لظهرى وفؤجت بطلب المخرج فى المونتير من الممثليين فى وقتها بسحلى على الأرض بشكل مفاجىء بعد مشهد ضربى بس من المشاهد الحلوة اللى بعتز بيها وعملت صدى كبير جداً لدى الجمهور المصرى والعربى وقت عرض المسلسل #نادية_الجندي