شاهد.. نادية الجندي تستعيد ذكريات "مشوار امرأة" بفيديو دموي

استعادت الفنانة نادية الجندي، ذكريات تصوير مسلسل "مشوار امرأة" مع جمهورها وأهم المشاهد التي أثرت وتركت صدى كبير عند الجمهور.





نشرت "الجندي" عبر حسابها الشخصي بموقع "إنستجرام" فيديو لأحد مشاهدها فى مسلسل "مشوار امرأة" وكتبت: "أصبت بكدمات بالغة في ضهري بسبب سحلي على الأرض، ومكنتش حاطة حاجة لضهري وفوجئت بطلب المخرج من الممثلين في وقتها بسحلي على الأرض بشكل مفاجئ بعد مشهد ضربي".





وأضافت نادية الجندي، أنه من أهم المشاهد التي تعتز بها وعملت صدى كبير عند الجمهور المصري والعربي وقت عرض المسلسل.





يذكر أن مسلسل "مشوار امرأة" عرض فى رمضان 2004، ومن بطولة الفنانة نادية الجندي، والفنان مصطفى فهمى، محمد رياض، إخراج أحمد صقر، تأليف مصطفي محرم.





