أسامة هيكل: غدًا اجتماع طارئ بمجلس النواب حول قانون الصحافة



قال أسامة هيكل، رئيس لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب، إن جميع القوانين التي تخرج من مجلس النواب تذهب إلى مجلس الدولة.



وأوضح "هيكل"، خلال مداخلة تليفونية مع فضائية "أون لايف" مساء الثلاثاء، أن قانون الصحافة والإعلام الجديد ذهب إلى مجلس الدولة مرتين، وأن كل القوانين تعود من مجلس الدولة إلى البرلمان بملاحظات.



وأكد أن كل ملاحظات مجلس الدولة محل اعتبار، لافتًا إلى أنه تم تشكيل لجنة لعمل اجتماع عاجل وطارئ غدًا لدراسة الملاحظات.

