أومتيتي خامس مدافع يسجل في نصف نهائي المونديال





أحرز صامويل أومتيتي هدف التقدم لمنتخب فرنسا في شباك بلجيكا بالدقيقة (51) بضربة رأسية، وذلك في المباراة التي تجمعهما على ملعب "سانت بطرسبرج" في دور نصف نهائي بطولة كأس العالم.





أصبح أومتيتي خامس مدافع في التاريخ يسجل في نصف نهائي كأس العالم، وهؤلاء المدافعين هم:





1- الألماني بيكينباور عام 1966

2- الألماني شنيلينجر عام 1970

3- الفرنسي تريسور عام 1982

4- الأسباني بويول عام 2010

5- الفرنسي أومتيتي عام 2018



