محيي عبيد: شطب أصحاب سلاسل الصيدليات من النقابة

قال الدكتور محي عبيد، نقيب الصيادلة، إن انتشار سلاسل الصيدليات نوع من الفساد الإداري، وتم مخاطبة أصحاب تلك الصيدليات وتهديدهم بالشطب، لافتًا إلى أن محكمة الاستئناف قررت شطبهم من النقابة، وأنهم يأملوا من الدكتورة هالة زايد تنفيذ قرار القضاء.





وأضاف في حوار لبرنامج "رأي عام" على قناة "TEN"، أن قانون الصيادلة ينص على أن الصيدلي لا يمتلك إلا اثنين ويدير واحدة فقط، والنقابة هي المسؤولة عن كل الصيدليات العامة والخاصة وشركات التوزيع، وتكون حاضرة مع غرفة صناعة الأدوية والوزارة عند مناقشة أي تحريك أسعار.



