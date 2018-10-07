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محيي عبيد: شطب أصحاب سلاسل الصيدليات من النقابة

الثلاثاء 10/يوليه/2018 - 09:25 م
محيي عبيد: شطب أصحاب سلاسل الصيدليات من النقابة
محيي عبيد
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أمنية فوزي
 
قال الدكتور محي عبيد، نقيب الصيادلة، إن انتشار سلاسل الصيدليات نوع من الفساد الإداري، وتم مخاطبة أصحاب تلك الصيدليات وتهديدهم بالشطب، لافتًا إلى أن محكمة الاستئناف قررت شطبهم من النقابة، وأنهم يأملوا من الدكتورة هالة زايد تنفيذ قرار القضاء.

وأضاف في حوار لبرنامج "رأي عام" على قناة "TEN"، أن قانون الصيادلة ينص على أن الصيدلي لا يمتلك إلا اثنين ويدير واحدة فقط، والنقابة هي المسؤولة عن كل الصيدليات العامة والخاصة وشركات التوزيع، وتكون حاضرة مع غرفة صناعة الأدوية والوزارة عند مناقشة أي تحريك أسعار.

وأوضح أن دور النقابة هو تحقيق دواء فعال وآمن وبسعر مناسب للمواطن، وأنهم يقفوا في صف المواطنين.
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