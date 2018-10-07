أومتيتي يُعيد رقمًا غائبًا عن فرنسا في المونديال منذ 1998

نجح صامويل أومتيتي في إحراز هدف التقدم لمنتخب فرنسا في مرمى بلجيكا بالدقيقة (51) عن طريق ضربة رأسية رائعة، وذلك ضمن منافسات بطولة كأس العالم 2018 بروسيا.

تعد هذه هي المرة الأولى منذ عام 1998 التي يسجل فيها 3 مدافعين مختلفين في نسخة واحدة من كأس العالم مع منتخب فرنسا وهم؛ بافارد، فاران وأومتيتي.





أحرز ثلاثة مدافعين لمنتخب فرنسا خلال نسخة كأس العالم 1998 وهم؛ بيسنتي ليزارازو، ليليان تورام، لوران بلان.





جدير بالذكر فأن الفائز من لقاء فرنسا وبلجيكا سيواجه المنتصر من مواجهة انجلترا وكرواتيا في نهائي كأس العالم 2018.