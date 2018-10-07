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"الصحة": سنقف في ظهر الطبيب المصري

الثلاثاء 10/يوليه/2018 - 09:22 م
الصحة: سنقف في ظهر الطبيب المصري
الدكتور خالد مجاهد
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داليا الحسين
 
قال الدكتور خالد مجاهد، المتحدث باسم وزارة الصحة، إن وزيرة الصحة الدكتورة هالة زايد، لديها فكر جديد لتطوير المستشفيات وتدريب الأطباء.

وأوضح "مجاهد"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج "على مسئوليتي"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، مساء الثلاثاء، أن وزيرة الصحة أصدرت قرارًا بأن أي طبيب يتعرض لاعتداء أثناء تأدية عمله الوزارة مسئولة عنه، متابعًا: "الوزارة ستقف في ظهر الطبيب المصري".

وأشار إلى أن الوزيرة أصدرت قرارًا إيضا بتحمل الوزارة تكاليف تسجيل الماجيستر والدكتوراه والزمالة للأطباء من خلال هيئة تدريب الأطباء.

كما نوه أن إذاعة السلام الوطني وأداء قسم الأطباء سيكون في الإذاعة الداخلية بالمستشفيات.
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