عاجل.. خلاف حاد بين "ليبرمان" وقادة جيش الاحتلال الإسرائيلي بسبب حماس

كشفت صحيفة معاريف العبرية، اليوم الثلاثاء، عن وجود خلافات حادة داخل صفوف قيادات وزارة الدفاع، وتحديدًا بين وزير الدفاع "أفيجدور ليبرمان" وبين كبار قادة الوزارة، بعيدًا عن أنظار وسائل الإعلام ووكالات الأنباء.



وذكرت الصحيفة أن ليبرمان رغب مؤخرًا فى توجيه ضربة قاصمة لحماس، كخطوة إنتقامية للرد على عمليات حرق الأراضى الزراعية بواسطة الطائرات الورقية، التى قضت على 28 الف دونام من الأراضى حتى الآن _حسب زعمه.



وفى المقابل اعترض قادة الجيش الإسرائيلى على رغبة ليبرمان، وأكدوا بالإجماع عدم شن فى الوقت الحالى، حرب كبرى ضد حماس بسبب الطائرات الورقية، وأكدوا عدم جدوى الإنسياق وراء أى تصعيد، وتوريط المنطقة فى مواجهة عسكرية لا فائز فيها، واقترح القادة البحث عن طرق فعالة، لمواجهة تهديد الطائرات الورقية للأراضى الزراعية.



وعلى الجانب الأخر تمسك ليبرمان، بفكرة شن حرب شاملة على حركة حماس فى قطاع غزة، وتحدث بصوت عال مع قادة وزارة الدفاع، واوضح لهم أن الضربة التى يجب توجيهها لحماس، ليست بسبب الطائرات الورقية لكنها نتيجة تغيير موازيين القوى، وحدوث تراجع ملحوظ فى قوة الردع الإسرائيلية، مقابل الجرأة المتزايدة من جانب حركة حماس، خلال السنوات الأخيرة.

