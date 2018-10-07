أطعمة تساعد على التئام "الجروح" بسرعة.. تعرفي عليها!

الجروح، وهي من الأمور الحياتية التي قد يتعرض لها الإنسان في معظم الاوقات واختلاف المناسبات والاوضاع.





والجروح سواء كانت بسيطة او خطيرة يمكن ان تسبب ازعاجا للبعض خاصة لجهة الامها والتئامها ورغبة الشخص المصاب بها بالتخلص منها سريعا، وهناك يلعب العلاج الدوائي دورا كبيرا في سرعة الشفاء من الجروح.





لكن ماذا عن الغذاء؟ هل يلعب ايضا دورا بارزا وفعالا في التعافي من الجروح وسرعة التئامها؟ وهل هناك اطعمة معينة يجب التركيز عليها خلال الاصابة بالجروح لضمان سرعة التئامها؟ هذا ما سوف نتعرف عليه في موضوعنا اليوم.





أطعمة تساعد على التئام الجروح

تحدث الجروح نتيجة تعرض الجلد لشيء خارجي يؤدي لنوع من الجروح التالية :





- الجرح القطعي الذي يحصل نتيجة القطع بواسطة اداة حادة كالسكين.





- الجرح الرضي اي بسبب رضة.





- الجرح الطعني.





- الجرح الملفق.





وتختلف درجة التئام الجروح باختلاف نوع الجرح وشدته، وعملية الالتئام تحدث عند قيام انسجة وخلايا الجسم المصابة بالجروح بشفاء نفسها تلقائيا والعودة لطبيعتها.





ويمكن تسريع عملية الالئتام عن طريق المراهم التي يصفها الطبيب المختص او من خلال تناول بعض الاطعمة وهذه أبرزها :





الكركم

او العصفر او العقدة الصفراء، هو واحد من ابرز انواع البهارات المستخدمة في الطبخ وله قدرة كبيرة على سرعة التئام الجروح وعلاجها وتخفيف الالتهابات وتسريع عملية الشفاء.





ويمكن استخدام الكركم على شكل عجينة على موضع الجرح لضمان سرعة التئامه كونه يحتوي على عناصر مضادة للاكسدة.





العسل

من الاطعمة الفعالة في علاج الجروح وسرعة التئامها، كون العسل يحوي كمية كبيرة من الفيتامينات والاحماض الامينية وخصائص مضادة للجراثيم تحول دون اصابة الجروح بالعدوى.





منتجات الالبان

كالحليب واللبن الزبادي والاجبان، كلها عناصر تساعد في عملية التئام الجروح وشفائها، كونها تحتوي على نسبة عالية من البروتين والزنك.





منتجات اللحوم

من الاطعمة التي تساعد ايضا في التئام الجروح لاحتوائها على كمية كبيرة من البروتين والزنك المعروف بقدرته الكبيرة على شفاء الجروح.





البطاطا الحلوة

تحتوي على نسب عالية من فيتامينات أ وب سي اضافة الى خصائص مضادة للاكسدة، وهو ما يساعد في التئام الجروح وتسريع شفائها.





السمن والزبدة

المصنوعة من حليب البقر لها دور كبيرة في سرعة التئام الجروح واغلاق وتجديد خلايا وانسجة الجسم المصابة بها.





هناك ايضا بعض ابرز انواع المعادن والفيتامينات التي تساعد على سرعة التئام الجروح والتي يجب التركيز على تناولها وهي :





الزنك

يزيد من سرعة شفاء والتئام الجروح ويمكن الحصول عليه من منتجات اللحوم كالمحار والسمك ولحم البقر والدجاج وحبوب القمح والمكسرات بانواعها اضافة الى الفول والعدس.





فيتامين سي

ضروري لقيام الجسم بوظائفه الحيوية المختلفة، كما يساعد في التئام الجروح، ونجد فيتامين سي بكميات كبيرة الفواكه مثل الجوافة والليمون والبرتقال والتوت البري والاناناس والكيوي اضافة الى بعض الخضروات كالبروكلي والقرنبيط والطماطم والسبانخ والملفوف.





الحديد

ينصح دوما الاشخاص الذين يخضعون لعمليات جراحية بالحصول على كميات كافية من الحديد لتسريع عملية التئام وشفاء الجروح، ونجد الحديد بشكل خاص في الخضروات الورقية كالسبانخ والعدس.





نصائح لتسريع التئام الجروح

اضافة الى الاطعمة التي تساعد على التئام الجروح، بالامكان اتباع بعض النصائح الحياتية التي تسهم في تسريع هذه العملية ومنها:





- شرب السوائل بكميات كبيرة يوميا كالماء والشوربة وعصائر الفواكه الطازجة.





- غسل اليدين بالماء والصابون وتجفيفهما جيدا قبل لمس الجروح.





- تطهير وتنشيف الجروح من الاوساخ عن طريق غسلها بالماء الدافئ والثابون غير المعطر.





- الضغط على الجرح بخفة لايقاف النزيف.



